روسيا تتقدم في لوغانسك .. وأوكرانيا تصد هجمات في دونيتسك

شهدت جبهات القتال في شرق أوكرانيا تصعيدا ملحوظا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة "ناديا" في لوغانسك، فيما تصدت القوات الأوكرانية لمحاولات روسية مكثفة لاختراق دفاعاتها في منطقة دونيتسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة سبوتنيك، أن قواتها حققت تقدما ملموسا في منطقة لوغانسك، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة "ناديا" والقضاء على 1570 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية.

وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 8 صواريخ أوكرانية من طراز "أتاكامز" و72 طائرة مسيرة، في حين تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية ومستودعات المسيرات ومخازن الأسلحة ولوجستيات القوات الأوكرانية.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن القوات الروسية تركز جهودها على محور مدينة بوكروفسك بهدف قطع الإمداد عن القوات الأوكرانية في المنطقة.

وأكد فيكتور تريهوبوف المتحدث باسم مجموعة قوات خورتيتسيا الأوكرانية للتلفزيون الأوكراني، أن القوات الأوكرانية تخوض معارك شرسة لصد الهجمات الروسية، وتستخدم طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة في محاولة لمنع القوات الروسية من تحقيق هدفها.

ومن شأن السيطرة على محور الطرق والسكك الحديدية في منطقة دونيتسك الشرقية أن يخلق صعوبات كبيرة للجيش الأوكراني على الجبهة الشرقية، كما يسمح لروسيا بتعزيز جبهتها باتجاه الغرب.