روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا

هاجمت روسيا، أمس، منشآت طاقة في أوكرانيا تدعم مجمع الصناعات العسكرية في كييف، وفق وزارة الدفاع الروسية التي قالت إنها استهدفت بالقوات الجوية والطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية منشآت طاقة ومطارات عسكرية وأفراداً من الجيش الأوكراني في مواقع متعددة خلال الساعات الأخيرة.

وتعلن روسيا بشكل متكرر عن مثل تلك الضربات، ووصفت آخر سلسلة منها بأنها رد على استخدام أوكرانيا لصواريخ زودتها بها دول غربية لضرب مناطق في عمق الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة أيضاً أن القوات الروسية أسقطت خلال الليل مقاتلة أوكرانية من طراز سو27 و97 طائرة مسيرة وستة صواريخ من طراز هيمارس زودتها بها الولايات المتحدة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 47 من أصل 72 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية فجر أمس. وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

خسائر فادحة

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في بيان أمس، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبدها خسائر فادحة. وقال البيان «خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن «الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش والمدفعية الروسية، استهدفت أفراداً ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوفكا، وجيفو، وزاوليشينكا، وليبيديفكا، وميرني، وميخائيلوفكا، ونيكولسكي، وروسكوي، بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وبيلوفودي، وفودولاجي، وزورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي».

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت خلال اليوم، أكثر من 580 عسكرياً، كما تم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة وقطعتي مدفعية، ومدفعاً مضاداً للطائرات و36 مركبة.

بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ ضربة شديدة الدقة على موقع قيادة روسي في مارينو بمنطقة كورسك أمس.