بموجب عقد ومكافآت سخية.. بوتين يُشرّع انضمام الأجانب للجيش الروسي

فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبواب الجيش الروسي للأجانب عندما وقع قانوناً يسمح للأشخاص الذين يحملون الجنسية غير الروسية بالخدمة في الجيش بموجب عقد.

وتعدل هذه الوثيقة القانون الاتحادي "بشأن الخدمة العسكرية"، وينص هذا القانون، على حق من لا يحملون الجنسية في إبرام عقد خدمة عسكرية في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

كما ينص القانون الجديد على توفير المعاشات التقاعدية الحكومية للمتعاقدين الذين خدموا في القوات المسلحة الروسية والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى وفق وكالة سبوتنك للأنباء.

يتضمن القانون إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية، وتنص على أن الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، وكذلك المواطنين الأجانب الذين أبرموا عقد خدمة في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، سيتمكنون من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية بشكل مبسط، أي دون مراعاة الشرط العام للإقامة الدائمة في روسيا.

وفي بداية العام 2024 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً، يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.

وجاء في المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

وتشمل قائمة المؤهلين الأشخاص الذين وقعوا عقوداً مع الجيش النظامي أو «التشكيلات العسكرية» الأخرى، وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة «فاغنر» الأمنية الخاصة.

ورغم أن موسكو لاتنشر بيانات عن عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانبها في أوكرانيا، إلا أن «رويترز» في وقت سابق عن كوبيين التحقوا بالجيش مقابل مكافآت تعادل أكثر من 100 ضعف متوسط الراتب الشهري الكوبي.