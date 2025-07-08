الجيش الروسي يتوغل إلى وسط شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على أول بلدة صغيرة في منطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة في وسط شرق أوكرانيا منذ بدء هجومه في فبراير 2022، فيما أفادت وسائل إعلام روسية بانتحار وزير النقل السابق رومان ستاروفويت، بعد ساعات من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوماً بإقالته.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات مجموعة قوات «المركز» سيطرت على بلدة داتشنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وجاء في بيان الوزارة «نتيجةً للعمليات النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات «المركز»، تم تحرير بلدة داتشنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك»، بحسب البيان.

وتتعرض منطقة دنيبروبيتروفسك، وخصوصاً عاصمتها دنيبرو، لضربات روسية متواصلة. وتعدّ هذه المنطقة مركز تعدين وصناعة مهماً بالنسبة لأوكرانيا.

إلى ذلك، أسفرت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحاً، أمس، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا، فضلاً عن 27 جريحاً في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.

وهاجمت مسيّرات روسية أيضاً كييف ملحقة أضراراً بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

ومن الجانب الروسي، أعلن حاكم مقاطعة ياروسلافل الروسية، ميخائيل إيفرايف، الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين لدى اقترابهما من المقاطعة.

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 91 مسيّرة أوكرانية ليل الأحد إلى الاثنين من بينها 20 في بيلغورود و14 في كورسك وثمانية في منطقة موسكو.

إلى ذلك، نقلت «روسيا اليوم» عن مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية، أن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته.

وقالت لجنة التحقيق: «تعمل أجهزة التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيق في منطقة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى الانتحار».

وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير النقل، رومان ستاروفويت، في وقت مبكر أمس، وفق مرسوم نشره الكرملين، بعد أن أمضى ما يزيد قليلاً عن عام في المنصب.

ولم تصدر موسكو تفاصيل بشأن أسباب الإقالة المفاجئة؛ لكن الإعلان يأتي بعد أن أثارت هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع اضطرابات في حركة الطيران الروسية، حيث علق الركاب في المطارات الروسية بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وفي وقت لاحق أعلن الكرملين، تعيين أندريه نيكيتين نائب ستارفويت، قائماً بأعمال وزير النقل. وسبق وأن شغل نيكيتين منصب حاكم منطقة نوفجورود.

وأجبرت الطائرات المسيّرة الأوكرانية، روسيا بشكل متكرر على إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني، حيث تستهدف كييف منشآت عسكرية وغيرها من المواقع في إطار سعيها للتسبب بأضرار داخلية في موسكو.

وألغت شركات الطيران الروسية 485 رحلة جوية، بينما اضطرت إلى إعادة توجيه 88 رحلة جوية، فيما تأخرت 1900 رحلة جوية في الفترة من السبت إلى الاثنين، بحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ووزارة النقل الروسية.

وأفادت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، بأن مشكلات النقل ستكلف مليارات الروبل (نحو 200 ألف يورو).

وكان ستارفويت قد تولى منصبه في مايو 2024 بعد قرابة 5 سنوات قضاها حاكماً لمنطقة كورسك في غرب روسيا، والتي شهدت هجمات أوكرانية واسعة، خلال الأشهر الماضية.

وبعد بضعة أشهر من ترك ستارفويت منصب الحاكم، انتشرت القوات الأوكرانية عبر الحدود إلى كورسك، إذ شنت كييف أكبر توغل لها في الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب في 2022.

وقبل أن يشغل منصب حاكم المنطقة، عمل ستاروفويت في قطاع النقل، إذ ترأس الوكالة الاتحادية الروسية للطرق لست سنوات.