الروس يهاجمون كييف ويتقدمون في محاور الجبهة

أسفر هجوم بمسيّرة روسية على وسط كييف في الساعات الأولى من العام الجديد عن مقتل شخصين، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، وتسبب سقوط حطام طائرات بدون طيار في اندلاع حريق ألحق أضراراً بمبنى سكني، ومبنى إداري في شارع بيتشيرسك وسط العاصمة.

وقال البنك المركزي الأوكراني، الذي يقع على بعد 300 متر من مكاتب الرئاسة، إن أحد مبانيه تضرر جراء الهجوم،

وأُخمد حريق آخر نجم عن حطام طائرة بدون طيار في منطقة سفياتوشين على مشارف كييف، وفق خدمات الطوارئ الأوكرانية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 63 من 111 مسيّرة أطلقتها روسيا، وأشار إلى تحييد 46 مسيّرة أخرى بواسطة أجهزة تشويش.

محور كورسك

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 480 عسكرياً، خلال الـ 24 الساعة الماضية، وقال البيان «واصلت وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق، كما تم صد 6 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان «نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق بمقاطعة سومي».

وأشار البيان إلى أن «القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 480 عسكرياً، وتم تدمير 9 مركبات قتالية مدرعة، و21 مركبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية».

تحسين مواقع

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجيش الروسي حسّن مواقعه، وسيطر على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات. وقالت إن وحدات من قوات مجموعة الغرب قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية التي فقدت 330 عسكرياً ودبابة، و3 شاحنات، ومركبة قتالية، وعدداً من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية.

وتابع البيان إن وحدات من قوات مجموعة الجنوب سيطرت على مواقع أكثر فائدة على خط المواجهة وكبدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكرياً، ومركبة مشاة، وعدداً من المدافع.

وبحسب البيان فإن الطيران العملياتي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفت منشآت الطاقة، التي تدعم مؤسسات المجمع العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين والمواقع الجوية، بالإضافة إلى تحشدات القوات، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، في 142 منطقة.