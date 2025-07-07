انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته من منصبه

انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه اليوم "الاثنين"، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية في بيان.

وقالت اللجنة "عُثر اليوم على جثة وزير النقل الروسي السابق، رومان فلاديميروفيتش ستاروفويت، في سيارته مصابة بطلق ناري". وأفادت بأن "الفرضية الرئيسية "لوفاته" هي الانتحار".

وأكدت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا فتح تحقيقٍ لتحديد "الظروف" الدقيقة للوفاة التي لم تُحدد السلطات تاريخها بدقة بعد.

عُيّن ستاروفويت البالغ 53 عاما، وزيرا للنقل في مايو 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024.

وفي وقت سابق "الاثني"ن، أصدر الكرملين مرسوما موقعا من بوتين يُعلن "إقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي".

وأكدت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أن "المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع"، من دون تقديم أي تفسير للإقالة المفاجئة.

وعيّن بوتين نائب ستاروفويت السابق، أندريه نيكيتين، وزيراً جديداً مكانه.

واستقبل الرئيس الروسي الوزير الجديد أندريه نيكيتين في الكرملين، بجسب ما أكدت الرئاسة الروسية.

يأتي استبدال رومان ستاروفويت فيما تشهد المطارات الروسية إغلاقاتٍ موقتة متكررة بسبب هجمات طائرات مسيرة أوكرانية نفذتها كييف رداً على الهجوم الروسي الواسع النطاق على أراضيها منذ العام 2022.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن الوزير الجديد نيكيتين قوله الاثنين "سأتعامل أولا مع الوضع في المطارات".

كما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن إقالة رومان ستاروفويت مرتبطة بفساد محتمل في منطقة كورسك.



