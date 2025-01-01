البرلمان العربي: نجاح وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا يؤكد دعمها للسلام العالمي

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أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، بشأن إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين البلدين، هي العاشرة التي تقوم بها دولة الإمارات بين البلدين منذ بداية 2024.

وأكد اليماحي، في تصريح له أمس، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي تجسيداً لنهج السلام العالمي الذي تتبناه قيادتها الرشيدة، مثمناً الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط عالمي موثوق به، وداعم للمبادرات الدبلوماسية، ومسارات الحل السلمي التي تهدف إلى تحقيق السلام على المستويات كافة.

وكانت الإمارات أعلنت أول من أمس، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 150 أسيراً من الجانب الأوكراني، و150 أسيراً من الجانب الروسي، بمجموع 300 أسير، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات، إلى 2484 أسيراً. وهو رقم يجسد إنجازاً دبلوماسياً وإنسانياً غير مسبوق، في أزمة تشهد تصعيداً متواصلاً بين طرفيها.

وتعد هذه الوساطة العاشرة خلال 2024، بموجب حراك سياسي وإنساني لدولة الإمارات نحو حل الأزمة الأوكرانية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّر عن شكره وتقديره لجهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الفترات الماضية، وأسفرت عن نجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.