روسيا تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة الأذربيجانية

أكدت النيابة العامة في باكو، أمس، أن موسكو تعهدت بتحديد ومعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان الأسبوع الماضي، غداة تأكيد الرئيس إلهام علييف، أنها أصيبت بنيران أطلقت من روسيا، فيما أمر القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، بفحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالبلاد، بعد كارثة تحطم الطائرة الكورية، إثر انحرافها عن المدرج.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن موسكو التي لم تؤكد بعد أن الطائرة أصيبت بنيران دفاعاتها الجوية، وعدت بـ «إجراء تحقيق كامل وشامل وموضوعي»، بشأن الحادث، بمعزل عن التحقيقات التي تجري في كازاخستان، حيث تحطمت الطائرة.

ولم تعترف روسيا بمسؤوليتها في حادث تحطم الطائرة، الذي أسفر عن سقوط 38 قتيلاً، بالرغم من تقديم أذربيجان طلباً بهذا الصدد. لكن النيابة العامة أشارت إلى أن موسكو قدمت «الدعم الضروري للمدعين الذين أرسلوا إلى غروزني»، عاصمة الشيشان، حيث حاولت الطائرة الهبوط مرتين، قبل أن تتحطم في أكتاو بغربي كازاخستان، على الضفّة الشرقية لبحر قزوين.

كما تجري تحقيقات في موقع الحادث «بمشاركة محققين محترفين، وخبراء من أذربيجان وكازاخستان وروسيا والبرازيل»، الدولة المصنعة لطائرات «إمبراير»، طراز الطائرة التي تحطمت.

فحص طارئ

وفي كوريا الجنوبية، أمر تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس البلاد، بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد، للوقوف على معايير السلامة، في حين يعمل المحققون على تحديد هوية ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب، أول من أمس، ومعرفة السبب وراء وقوع الكارثة.

وأضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث في سيئول، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن، هي تحديد هويات الضحايا، ودعم أسرهم، وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجيا من الكارثة.

وقال مسؤولون بإدارة الإطفاء، إن المحققين ينظرون في أمر اصطدام الطائرة بسرب طيور، وفي أحوال الطقس، بوصفها عوامل محتملة للتسبب في الحادث.

ويقول خبراء إن تساؤلات كثيرة لا تزال دون إجابة، بما في ذلك السبب في انطلاق الطائرة ذات المحركين من طراز بوينغ 737-800 بهذه السرعة، ولماذا لم تظهر عجلات الهبوط عندما انحرفت عن المدرج، واصطدمت بالجدار.

وقال مسؤولون بوزارة النقل، إنه تم انتشال مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود)، ولكن يبدو أن أضراراً لحقت به، ولم يتضح بعد ما إذا كانت البيانات سليمة بما يكفي لتحليلها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن طائرة ركاب أخرى تابعة لشركة جيجو إير، تعرضت لمشكلة في معدات الهبوط، بعد إقلاعها من مطار جيمبو في سيئول، في طريقها إلى مدينة جيجو.

وقالت الوكالة إن الرحلة رقم 7C101، اضطرت للعودة إلى المطار، وهبطت بسلام.وأبلغت شركة الطيران الركاب البالغ عددهم 161، بالخلل الميكانيكي الناجم عن مشكلة في معدات الهبوط. وتعتزم الشركة استئناف الرحلة بطائرة بديلة.