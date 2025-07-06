أوكرانيا وروسيا.. حرب مسيّرات ودعوات أممية لوقف النار

تبادل الروس والأوكرانيون الهجمات بالمسيّرات في أعنف موجاتها منذ اندلاع الحرب، وفيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف تام وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن امتعاضه من عدم إنهاء نظيره الروسي، فلادميير بوتين للحرب.

وأعلن الجيش الأوكراني، أنه نفذ قصفاً جديداً على قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج، وأصاب مستودع قنابل انزلاقية وطائرة تدريب.

وأضاف الجيش إنه من المحتمل أن تكون طائرات أخرى قد لحقت بها أضرار أيضاً.

وذكر البيان أن هذا المطار هو القاعدة الرئيسة لطائرات من طراز سو-34 وسو-35 إس وسو-30إس. إم.

وكتب ألكسندر جوسيف حاكم فارونيش على تلغرام، إن أكثر من 25 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة خلال الليل.

وأضاف إن خط كهرباء تضرر مؤقتاً، لكنه لم يذكر شيئاً عن هجوم على مطار عسكري.

هجمات وخسائر

وواصلت روسيا قصف أوكرانيا بمئات المسيرات في إطار حملة قصف مكثفة.

وقصفت طائرات مسيرة روسية، العديد من المناطق في أوكرانيا، بما في ذلك مبانٍ سكنية، في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث أصيب 11 شخصاً، طبقاً لما قاله الحاكم الإقليمي أولكساندر بروكودين.

وكتب بروكودين على تطبيق تلغرام، إن أضراراً لحقت أيضاً بخط أنابيب الغاز ومحطة وقود وورشة إصلاح سيارات ومركبات خاصة.

وفي مدينة تشوهويف شرقي أوكرانيا، أصيب 3 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة.

وذكر الجيش الأوكراني، أن طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-34 وسو-35 إس وسو30- إس إم، كانت تتمركز في القاعدة الجوية في مدينة بوريسوجليبسك.

وقالت إنه تم قصف مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب وربما آلات أخرى.

وأضافت: تواصل القوات الأوكرانية اتخاذ جميع الإجراءات لتقويض قدرة الروس على مهاجمة البنية التحتية المدنية وإجبار الاتحاد الروسي على وقف هجومه ضد أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 322 مسيرة وطائرة وهمية على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت، وجرى إسقاط 157 مسيرة، واختفت 135 أخرى، حيث من المرجح أنه جرى التشويش عليها إلكترونياً.

وقال مسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في مناطق متفرقة داخل البلاد، بينهما اثنتان قرب مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 42 طائرة مسيرة خلال ثلاث ساعات بينها 37 طائرة في مناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

تنديد ودعوة

إلى ذلك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بأكبر هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على أوكرانيا منذ اندلاع النزاع.

وقال غوتيريش في بيان، إن الأمين العام يدين بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات واسعة النطاق بمسيرات وصواريخ من جانب روسيا، داعياً إلى وقف تام وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.

خيبة أمل

سياسياً، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت، معرباً عن خيبه أمله بسبب عدم إنهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقتال.

وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بعد التحدث مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً جيداً معه.

وأكد ترامب أنه يشعر بشدة بعدم الرضا بعد اتصاله مع بوتين قبل يوم واحد لما وصفه برفض الرئيس الروسي العمل على وقف إطلاق النار.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ باتريوت، بناء على طلب زيلينسكي، قال ترامب: سيحتاجون إليها للدفاع.. سيحتاجون إلى شيء ما لأنهم يتعرضون لضربات شديدة.

وأشاد ترامب بفاعلية صواريخ باتريوت، واصفاً إياها بأنها مذهلة للغاية.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش العقوبات مع بوتين الذي يشعر بالقلق بشأنها ويدرك أنها قد تكون وشيكة، على حد قوله.

توافق

بدوره، أشار زيلينسكي، إلى أنه ناقش مع ترامب مسألة الدفاعات الجوية، واتفقا على العمل على زيادة قدرات كييف في الدفاع الجوي مع تصاعد الهجمات الروسية.

وأضاف في رسالة عبر تلغرام، إنه بحث معه أيضاً الإنتاج الدفاعي المشترك، والمشتريات والاستثمارات المشتركة.

وكشف مصدر تلقى إفادة حول الاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي، عن أنهما متفائلان بإمكان استئناف إمدادات صواريخ باتريوت بعد المحادثة التي وصفاها بأنها جيدة للغاية بينهما.