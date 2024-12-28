روسيا تحذر: قد نجري تجارب نووية في عهد ترامب

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة من أن روسيا تدرس مجموعة متكاملة من الخطوات المحتملة في مجال التجارب النووية بسبب ما قال إنه موقف ترامب المتشدد حيال هذه المسألة.

ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن ريابكوف، الذي يشرف على ملف الحد من انتشار الأسلحة في بلاده، قوله أمس إن ترامب اتخذ موقفاً متشدداً حيال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف ريابكوف للصحيفة: «الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأمريكية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم».

وتابع: «لذا لا توجد استثناءات فيما يتعلق بتحديد أفعالنا بما يصب في مصلحة أمن (البلاد) إلى جانب التدابير والإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتحقيق ذلك».

وكانت آخر تجربة نووية أجراها الاتحاد السوفييتي في عام1990. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستدرس إجراء تجربة نووية إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس أنّ الجيش الأوكراني أسر جندياً كورياً شمالياً أصيب بجروح خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وقالت الوكالة في بيان إنّه «من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع وكالة استخبارات دولة حليفة، تمّ التأكّد من أسر جندي كوري شمالي جريح».

وهذه أول حالة معروفة لعسكري كوري شمالي يأسره الجيش الأوكراني على قيد الحياة منذ أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون أنّ بيونغ يانغ أرسلت قوات عسكرية لدعم حليفتها موسكو في الحرب التي يخوضها الكرملين ضدّ أوكرانيا.

ولم يتضمّن بيان وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أيّ تفاصيل إضافية، لكنّه أتى بعدما نشرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجندي قالت إنه أسير حرب كوري شمالي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إنّ ما يقرب من ثلاثة آلاف عسكري كوري شمالي «قتلوا أو أصيبوا» منذ انخراطهم في القتال إلى جانب روسيا.