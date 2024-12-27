روسيا تعلن حصيلة خسائر مفزعة لأوكرانيا في معركة واحدة بكورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة وخمسة ألوية ميكانيكية وثلاثة ألوية هجوم جوي ولواء بحريا وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا وكروجلنكوي وكوريلوفكا وليبيديفكا وليونيدوفو ونيكولايفو-دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وسفيردليكوفو وتشيركاسي بوريتشنوي.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي ونيران المدفعية أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق منها جونشاروفكا وجيفو وكولماكوف ولوكنيا.

وذكر بيان الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 600 عسكري، وتم تدمير أربع دبابات وعربتي قتال للمشاة، بما في ذلك مركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وأربع ناقلات جند مدرعة، و24 مركبة قتالية مدرعة و20 مركبة آلية و7 قطع مدفعية، بينها مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملليمترا من نوع "بوجدان" وست قذائف هاون.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.