موسكو تتهم واشنطن بأنشطة بيولوجية في 18 دولة أفريقية

اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتنفيذ برنامج عسكري بيولوجي في 18 دولة أفريقية، في وقت استهدفت القوات الروسية بالقصف البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الذخيرة، والطائرات دون طيار.

وأعلن نائب رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الميجور جنرال أليكسي رتيشيف، أن وزارة الدفاع الروسية حددت هوية أكثر من 30 شخصاً جديداً متورطين في الأنشطة البيولوجية العسكرية غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة في الدول الأفريقية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال رتيشيف، في مؤتمر صحافي، «كشف تحليل الوثائق الواردة عن معلومات تتعلق بأكثر من 30 شخصاً متورطين، بما في ذلك مسؤولون حكوميون، وموظفون في منظمات وسيطة، وشركات خاصة»، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضاف رتيشيف، من بين هؤلاء الأشخاص: عسكريون من معهد «والتر ريد» للأبحاث التابع للجيش الأمريكي، وموظفون في الفروع الإقليمية لوكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الملحق العسكري في وكالة الحد من التهديدات الدفاعية، ألكسيس روبنسون، شارك في تدريب متخصصين أفارقة على أساليب الوكالة مقابل معلومات استخباراتية تهم «البنتاغون».

عينات بيولوجية

كما أشرف مديرا فرعي معهد «والتر ريد» في نيجيريا وتنزانيا، هيلينا ميري ومارك بريدا، على تنظيم أخذ عينات من المواد البيولوجية للسكان المحليين لصالح الجيش الأمريكي، فضلاً عن اختبار العقاقير غير المرخصة.

وقال رتيشيف إن المشروع يشمل أكثر من 20 موقعاً بيولوجياً في 18 بلداً أفريقياً. وتابع: «قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مشروع لدراسة الأسباب المؤدية للأمراض من خلال المستحضرات الطبية». وأوضح، قائلاً: «لتنظيم الأنشطة البحثية، تستخدم واشنطن عمداً المشاكل الاقتصادية للدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية».

وتابع: «لتنظيم البحوث البيولوجية العسكرية، يستخدم البنتاغون، من بين أمور أخرى، البنية التحتية الحالية والإمكانات الموجودة في البلدان الأفريقية».

ووفقاً له فإن الولايات المتحدة تقوم ببناء مجمع مختبرات في السنغال بتكلفة 35 مليون دولار، والمقاولون هم ذات المقاولين في أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وأوكرانيا. وقال: «الوثائق المتوفرة لدينا تؤكد أن الوجود العسكري البيولوجي الأمريكي في القارة الأفريقية، يتزايد بسرعة».

هجوم واسع

وعلى جبهة أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الذخيرة، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية في مناطق القتال.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، والطائرات بدون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.

وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة «الشمال» الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت عدداً من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.

ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة سبوتنيك، فقد خسرت القوات الأوكرانية مئات العسكريين وأعداداً من المركبات، والمعدات القتالية على مختلف محاور الجبهة.