بوتين يؤكد لترامب أن روسيا "لن تتخلى" عن أهدافها في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي "الخميس" أن موسكو "لن تتخلى" عن أهدافها في أوكرانيا، بحسب ما أعلن الكرملين.

وتحدّث الرئيسان في ظل توقف مفاوضات السلام الرامية لإنهاء نزاع مستمر منذ أكثر ثلاث سنوات في أوكرانيا وبعدما علّقت واشنطن بعض شحنات الأسلحة المخصصة لكييف. وذكر الكرملين بأن الاتصال استمر لنحو ساعة.

أعرب ترامب عن امتعاضه من موسكو وكييف على حد سواء في وقت لم تحقق الجهود الأميركية لوضع حد للقتال أي نتيجة تذكر.

وأفاد المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف الصحافيين "قال رئيسنا إن روسيا ستحقق الأهداف التي حددتها، أي القضاء على الاسباب العميقة المعروفة جدا والتي أدت الى الوضع الراهن". وأضاف "لن تتخلى روسيا عن هذه الأهداف".

لطالما شددت روسيا على أن أهدافها في أوكرانيا تتمثّل بالتخلص من "الأسباب الأساسية" للنزاع، مطالبة كييف بالتخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

أودت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمئات آلاف الأشخاص وباتت روسيا تسيطر على أجزاء واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا. مع ذلك، أكد بوتين لترامب أن موسكو ستواصل المشاركة في المفاوضات.

وقال أوشاكوف إنه "تحدّث أيضا عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة عملية التفاوض". وتابع أن "فلاديمير بوتين قال إننا نواصل البحث عن حل سياسي للنزاع يتم التفاوض عليه". رفضت موسكو على مدى شهور المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

واتّهمت كييف وحلفاؤها في الغرب بوتين بتعطيل العملية بينما تتقدّم روسيا عسكريا في أوكرانيا. وعلى صعيد آخر، أفاد الكرملين بأن بوتين "أكّد" لترامب على وجوب حل جميع النزاعات في الشرق الأوسط "دبلوماسيا" بعدما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية في إيران، حليفة روسيا.

زيلينسكي في الدنمارك

وجاء اتصال بوتين وترامب في وقت أعلنت كييف مقتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية في مناطق عدة في أوكرانيا "الخميس".

في الأثناء، يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة للدنمارك الخميس أيضا.

وقال مسؤول أوكراني رفيع إن ترامب وزيلينسكي ينويان إجراء مكالمة هاتفية "الجمعة".

وعطّل قرار الولايات المتحدة تعليق بعض شحنات الأسلحة بشكل كبير إمكانات كييف التي تعتمد على الدعم العسكري الغربي منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية عام 2022.

وقال زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي في الدنمارك إن الشكوك حيال المساعدات العسكرية الأميركية تعزز الحاجة لمزيد من التعاون مع بروكسل والناتو. وشدد على أن كييف لطالما دعمت مقترح ترامب "لوقف إطلاق نار غير مشروط".

وسارعت كييف "الأربعاء" للاستيضاح من الولايات المتحدة ما يعنيه إعلان البيت الأبيض بشأن تعليق بعض شحنات الأسلحة.

وقال زيلينسكي الأربعاء إن "تواصل الدعم الأميركي لأوكرانيا من أجل دفاعنا ومن أجل شعبنا يصب في مصلحتنا المشتركة". ودعت روسيا مرارا البلدان الغربية للتوقف عن إرسال الأسلحة إلى كييف.