بعد هجوم قازان.. بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من «الدمار»

توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بإلحاق مزيد من «الدمار» بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيّرة طال برجاً سكنياً في مدينة قازان، في وقت سيطرت موسكو على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، حيث تواصل تحقيق تقدم تدريجي منذ أشهر.

وقال بوتين، في كلمة متلفزة خلال اجتماع حكومي: «أياً كان ومهما حاولوا التدمير، فسيواجهون دماراً مضاعفاً، وسيندمون على ما يحاولون القيام به في بلادنا»، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال بوتين إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكداً أن روسيا سترد على جميع التحديات.وأضاف بوتين: «إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلوه، فلندعهم يصعّدوا أكثر، سنرد دائماً على أي تحدٍ»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، عن تمكنها من السيطرة على بلدة لوزوفايا، في مقاطعة خاركيف، وبلدة كراسنوي (المسمّاة سونتسيفا في أوكرانيا) القريبة من كوراخوفي في دونيتسك.

وأضافت الوزارة أن «خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 55 عسكرياً، وست سيارات، وخمسة مدافع هاوتزر من طراز دي - 30».

في الأثناء، أعلن حاكم إقليم خيرسون الأوكراني، أوليكساندر بروكودين، أمس، أن القوات الروسية هاجمت 30 مستوطنة في منطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وقال الحاكم، في بيان أذاعته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إن القصف والغارات الجوية استهدفت مدناً عدة في الإقليم بالأسلحة الباليستية.

وأضاف أن القوات الروسية ضربت البنية التحتية الحيوية والاجتماعية والمناطق السكنية في المنطقة، وألحقت الضربات الروسية أضراراً بـ22 منزلاً خاصاً وسيارات.