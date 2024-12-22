بوتين يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا مع قرب انتهاء عقد لنقل الغاز عبر أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في الكرملين اليوم الأحد، وذلك مع اقتراب انتهاء سريان عقد يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وتعتمد سلوفاكيا على الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا، وانتقد فيتسو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرفضه تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي ظهر في مقطع مصور نُشر على حساب زاروبين على تطبيق تيليجرام للتراسل، إن المناقشات ستركز بشكل أساسي على مسألة عبور الغاز والوضع الحالي على الساحة الدولية.

وأضاف أنه جرى الترتيب لاجتماع الكرملين "قبل أيام قليلة".

وقالت أوكرانيا مرارا إنها لن تمدد اتفاقية العبور مع روسيا بعد ما يقرب من 34 شهرا من اندلاع الحرب بين الجارتين.

وتحاول سلوفاكيا، التي أبرمت عقدا طويل الأجل مع شركة جازبروم الروسية العملاقة، الحفاظ على تدفق الغاز عبر أوكرانيا، مشيرة إلى أن شراء الغاز من مصادر أخرى سيكلفها 220 مليون يورو (229 مليون دولار) إضافية في تكاليف النقل.

وطرح فيتسو هذا الموضوع يوم الخميس في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي حضرها أيضا زيلينسكي، الذي أكد مجددا أن بلاده لن تستمر في نقل الغاز الروسي عبر أراضيها.