بوتين يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين بقي مقربا منهم، وفق لقطات بثها التلفزيون الروسي.

وجاء في منشور على تلغرام للصحافي بافيل زاروبين العامل في التلفزيون الروسي والمقرب من الكرملين، أن "بوتين يلتقي حاليا في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال لزاروبين، إن هذه الزيارة غير المعلن عنها رسميا كانت مبرمجة "قبل بضعة أيام".

ويجري بوتين وفيكو محادثات ثنائية، وفق وكالة أنباء تاس الحكومية.