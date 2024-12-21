استئناف الرحلات بمطارات روسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) إعادة فتح مطار مدينة قازان بعد إغلاقه مؤقتا في وقت سابق من اليوم السبت عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا ومناطق أخرى في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وزارة الدفاع إن المدينة تعرضت للهجوم بثلاثة أسراب من الطائرات المسيرة بين الساعة 7:40 و9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0440 و0620 بتوقيت جرينتش). وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة بينما تم تدمير ثلاث طائرات أخرى بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع خسائر بشرية. وقال رئيس بلدية قازان عبر تيليجرام إن جميع الفعاليات الجماهيرية المزمعة في المدينة اليوم وغدا سيتم إلغاؤها وإن السلطات ستوفر سكنا مؤقتا للنازحين.