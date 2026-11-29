أفادت السلطات الروسية الأحد بأنها أسقطت أكثر من ألف مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت المئات منها منطقة موسكو.

وجاء ذلك بعد يوم على إعلان روسيا تدمير أكثر من 1200 مسيّرة أوكرانية في هجوم وقع خلال الليل.وكثّفت كل من روسيا وأوكرانيا ضرباتهما الجوية المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة مع تواصل الحرب للعام الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 1017 مسيّرة أوكرانية في أكثر من عشر مناطق بينها موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أكثر من 500 مسيّرة حلّقت باتّجاه منطقة العاصمة.وأفاد على منصة "ماكس" المدعومة من الدولة بأنه "تم تحييد معظمها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أثناء اقترابها من بعيد. تم تدمير 105 مسيّرات في المجموع لدى اقترابها من موسكو".وفشلت مساعي الولايات المتحدة للعب دور الوساطة لوضع حد للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في التوصل إلى اتفاق، باستثناء عمليات تبادل للأسرى.