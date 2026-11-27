شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في مراسم دخول غواصة نووية جديدة الخدمة، مؤكدا أن الأسطول الروسي سيتسلم بحلول عام 2030 خمس غواصات مماثلة تؤدي دورا أساسيا في الردع النووي.

وحضر بوتين في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك بشمال غرب روسيا، مراسم "رفع العلم" على الغواصة "بيرم"، بمناسبة تسليمها رسميا للبحرية الروسية، بحسب مشاهد بثها الكرملين.

وقال بوتين "روسيا من الدول القليلة في العالم القادرة على بناء غواصات نووية قوية من هذا النوع، وهي أسلحة ذات تأثير ومدى عالميين".

وتشكل الغواصات النووية الحاملة للصواريخ البالستية إحدى ركائز الردع النووي، إذ تتيح لها قدرتها على التخفي تحت الماء الرد على أي هجوم بضربة يكاد يستحيل صدها.

وأوضح بوتين أن من المقرر أن يتسلم الأسطول الروسي بحلول عام 2030 خمس غواصات أخرى حاملة للصواريخ البالستية، ثلاث منها من فئة "ياسن-إم" التي تنتمي إليها الغواصة "بيرم" التي دشنها الجمعة.

وشدّد على أن الغواصات النووية من هذه الفئة "قادرة على تنفيذ مهام في أي منطقة من محيطات العالم، والعمل بسرية تامة واستخدام جميع أنواع صواريخ كروز"، بما فيها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.

وذكر بأن البحرية الروسية تسلمت أربع غواصات أخرى من فئة "ياسن-إم" خلال السنوات الست الماضية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين حلفاء كييف الغربيين وروسيا منذ شنت موسكو هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.