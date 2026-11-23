

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن أجهزة الاستخبارات التابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلصت إلى أن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي مزود بسلاح نووي إلى الفضاء خلال ما بقي من عام 2026، وقد سارع الكرملين إلى نفي هذه التقارير الإعلامية.

وأورد تقرير أعدته شبكتا «إن دي آر» و«دبليو دي آر» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» أن أجهزة استخبارات غربية، بعضها ألمانية، تبادلت معلومات استخبارية تشير إلى أن القمر الصناعي، المسمى «سبوتنيك-إس»، جرى تجميعه قبل عدة سنوات ويوجد حالياً في منطقة موسكو.

وذكرت أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الغربية جرى تداولها في أوائل نوفمبر الحالي، وتفيد بإمكانية إطلاق القمر الاصطناعي الروسي في غضون 60 يوماً.

وبحسب التقارير، قدمت القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير) إحاطات لكبار المسؤولين الحكوميين في الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. ويرى ضباط عسكريون ألمان أن إطلاق «سبوتنيك-إس» في ديسمبر المقبل أمر وارد، وبمجرد وصوله إلى مدار الأرض سيصبح جاهزاً للعمل بعد فترة وجيزة.

ووفقاً للتقارير الإعلامية الألمانية، فإن حدوث تفجير نووي في المدار الأرضي المنخفض من شأنه أن يعطّل جميع الأقمار الاصطناعية الموجودة هناك في غضون أشهر قليلة، مما سيؤثر في أنظمة الملاحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والأرصاد الجوية.

من جانبها، صرّحت السفارة الروسية في ألمانيا بأنها لا تملك أي معلومات حول ما ذُكر، وأكدت رفضها القاطع «جميع المزاعم التي لا أساس لها في ما يتعلق بالأنشطة الفضائية لروسيا الاتحادية»، واصفة إياها بأنها «جزء من حملة دعائية»، وأضافت أن «الإجراءات الروسية لاستكشاف الفضاء واستخدامه» تتم «وفقاً للالتزامات الدولية» وتخدم «أغراضاً سلمية بحتة»، وفقاً لموقع «تاغيس شاو» الإخباري الألماني.

في الاثناء، قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم إنه ينبغي ألا تُؤخذ التقارير الإعلامية الألمانية مأخذ الجد، واصفاً إياها بأنها ادعاءات قائمة على عبارات «يزعم» و«من المحتمل».

وفي عام 2024، نفت روسيا مزاعم مسؤولين أمريكيين بأنها تطور سلاحاً قادراً على تدمير أقمار صناعية معادية عبر إحداث انفجار نووي في الفضاء.

ويتهم مسؤولون أمريكيون روسيا منذ سنوات بتطوير سلاح نووي قادر على ‌‌تدمير شبكات كاملة من الأقمار الصناعية، مثل منظومة «ستارلينك» التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية، ‌‌التي ‌‌تستخدمها القوات الأوكرانية على نطاق واسع في حربها مع القوات الروسية.