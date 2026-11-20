استدعت وزيرة الخارجية النمسوية بياتي مينل ريزينغر الجمعة السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمسوية في كييف لأضرار جراء هجوم بمسيرة روسية على العاصمة الأوكرانية الخميس.ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها "إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمسوية في أوكرانيا"، مشيرة إلى "أنّ سفارات أخرى سبق أن تضررت" بهجمات.وألحق هجوم وقع الثلاثاء أضرارا بالقنصلية النمسوية في مدينة دنيبرو.واضافت مينل ريزينغر "إنّ روسيا تواصل التصعيد وتكثّف هجماتها على المنشآت المدنية، ما يجعل من الضروري تكثيف الضغوط عليها، عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية ومن خلال العقوبات".وكان المستشار النمسوي كريستيان شتوكر ندّد، مساء الخميس، عبر منصة إكس، بحوادث وصفها بأنها "غير مقبولة"، مؤكدا أن "المقار الدبلوماسية مصونة ويتعيّن ضمان حمايتها بشكل دائم".وأوضحت وزارة الخارجية النمسوية أن السفارة في كييف لم تكن مستهدفة بشكل مباشر، وأن الأضرار التي لحقت بها ناجمة عن انفجار مقذوف على مقربة من مبنى السفارة.