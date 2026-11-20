دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والتجاذب الدبلوماسي، بعدما شنت موسكو هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، واستهدفت جسوراً ومنشآت حيوية في كييف، فيما أثار سقوط مقذوفات داخل بولندا مخاوف من اتساع المواجهة إلى أراضي حلف شمال الأطلسي. وبالتزامن، دعت روسيا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى محادثات بشأن الأمن الأوروبي، مع تمسكها برفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وسط مساعٍ أمريكية لإحياء مفاوضات السلام وخلافات بشأن التمثيل الأوروبي والضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص في كييف و2 في لفيف، إثر هجمات روسية استهدفت 3 جسور تعبر نهر دنيبرو وتربط ضفتي العاصمة، إلى جانب منشآت الطاقة والنقل، في واحدة من أكبر الضربات منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 84 صاروخ كروز، دُمر معظمها، وصواريخ باليستية غير محددة العدد، وأكثر من 400 مسيّرة هجومية، فيما رُصد وجود 36 صاروخاً في الأجواء خلال إحدى مراحل الهجوم.

وتسببت الضربات بأضرار كبيرة في شبكة الكهرباء وانقطاعات شملت كييف و10 مناطق أخرى، بينما وُصف الوضع في أوديسا بأنه حرج. ولجأ السكان إلى محطات المترو، حيث احتمت عائلات بأطفالها من الانفجارات.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات بأنها من الأكبر خلال الحرب، واتهم موسكو بمحاولة تعويض إخفاقاتها العسكرية والدبلوماسية.

تصعييد

وجاء القصف عقب تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد أشد إيلاماً على استهداف أوكرانيا جسر القرم للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وأكد الجيش الروسي تنفيذ هجوم واسع استهدف منشآت للصناعات العسكرية وبنى للنقل، بينها جسور كييف.

وفي بولندا، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل، والتحقيق في 3 مواقع لمقذوفات يُشتبه بأنها تشمل مسيّرة وصاروخاً آخر.

واتهم رئيس الوزراء دونالد توسك موسكو بتنفيذ استفزاز متعمد، قد يرتبط بمناورات يشارك فيها آلاف الجنود الأوروبيين جنوب شرقي البلاد.

وأكد الأمين العام للناتو مارك روته خطورة انتهاك المجال الجوي البولندي وإرسال طائرات للحلف، مع ترتيبات لزيارة وارسو السبت.

تحركات

وطلبت فرنسا اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي، وحمّل وزير خارجيتها جان نويل بارو روسيا مسؤولية التصعيد.

واستدعت هولندا السفير الروسي بعد تضرر سفارتها في كييف، كما تعرضت السفارة النمساوية لأضرار دون إصابات بين الموظفين.

وجاء التصعيد بعد قمة جمعت بوتين والرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ في شنجن، وأصدرت إعلان سلام لم يتناول الحرب الأوكرانية، بينما اعتبر زيلينسكي أن مساعي بوتين لإعادة رسم الخريطة العالمية فشلت.

شرووط

وأعلنت موسكو دعوة ممثلي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لزيارتها عبر القنوات الدبلوماسية، وأكد نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف انتظار الرد وإمكانية ترتيب الزيارة سريعاً، دون أن تعني المشاركة تلقائياً في مفاوضات إنهاء الحرب.

وكانت روسيا وافقت الأسبوع الماضي على إشراك الأوروبيين عقب محادثات أبوظبي، قبل انتقال المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم دبلن.

وكشف زيلينسكي أن المبعوثين طرحا لأول مرة احتمال التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو، فيما رفض ريابكوف حتى صيغ العضوية شبه الكاملة.

ورحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالحوار، محذراً من أن رفض الدعوة يبعث برسالة خاطئة.

وفي المقابل، اعتبرت الخارجية الروسية أن مشاركة مسؤولة السياسة الأوروبية كايا كالاس ستُفشل المفاوضات، بينما أكدت كالاس حق الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 في اختيار ممثليه.

كلفة

وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد الضحايا المدنيين، وأعلنت اليونيسف مقتل 114 طفلاً وإصابة 1030 خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2026، بمعدل يتجاوز 3 أطفال يومياً، وهو أعلى مستوى موثق خلال السنوات الـ3 الماضية