دعت روسيا ممثلين هم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى موسكو لحضور محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون روس اليوم الجمعة، في خطوة قد تكون علامة مهمة للدول الأوروبية التي تتوق للمشاركة في المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن التوصل لتسوية سلمية.

ويمكن الترتيب لزيارة من جانب ممثلي ائتلاف "إي 3" الذي يضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بسرعة، حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف القول.

وقال ريابكوف: "نحن بانتظار رد".

ويأتي ذلك بعدما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن بلاده وجهت دعوة إلى ممثلين أوروبيين " عبر القنوات الدبلوماسية " لزيارة موسكو وذلك لإجراء محادثات تتناول قضايا الأمن الأوروبي.

ولكن ريابكوف شدد على أن مثل تلك الزيارة لن تعني تلقائيا أن الدول الأوروبية سوف تشارك في المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي أطلقتها موسكو قبل نحو خمس سنوات.

وكانت روسيا وافقت لأول مرة الأسبوع الماضي على إشمال الأوروبيين في المفاوضات بعد مطالب من جانب المفاوضين الأوروبيين خلال المحادثات المباشرة بين الجوانب المتناحرة .

وقال الرئيس الروسي:" لكننا بحاجة إلى فهم ما يطرحه الأوروبيون في هذه المفاوضات، ولهذا السبب اقترحنا عليهم، عبر القنوات الدبلوماسية، أن يأتوا إلى موسكو لتوضيح موقفهم."

وأضاف بوتين: "ستقرر روسيا بعد ذلك الصيغة التي سيستمر بها الحوار مع أوكرانيا".

وأبدى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس موقفا إيجابيا حيال مبادرة بوتين لدعوة ممثلين عن أوروبا للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن القضايا الأمنية الأوروبية.

وخلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو، قال بيستوريوس اليوم الجمعة إن هذه المبادرة تستحق الترحيب من جميع النواحي. وأضاف الوزير أن "رفض أي دعوة إلى موسكو سيكون بمثابة إشارة خاطئة تماما. علينا أن نتحدث، فوحدهم من يتحاورون هم القادرون في نهاية المطاف على التوصل إلى نتائج".