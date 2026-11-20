استبعدت روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب، رافضة بذلك المقترحات الأمريكية والأوروبية بتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الجمعة: "حتى إيجاد صيغة لعضوية شبه كاملة في حلف الناتو لكييف والبحث عن نوع من الحلول المبتكرة في هذا المجال هو خيار غير مقبول بالنسبة لنا"، بحسب وكالة أنباء تاس الحكومية.

ويأتي التصريح في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على حلفاء كييف في أوروبا للمشاركة في المفاوضات بشأن هيكل أمني أوروبي أوسع في إطار اتفاق بشأن أوكرانيا وهو الأمر الذي طالما طالب به الكرملين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان ريابكوف ضمن الوفد الروسي في محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة مع أوكرانيا في أبو ظبي الأسبوع الماضي، والتي عُقدت لأول مرة منذ فبراير. وتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو من ذلك الاجتماع لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم أجريا محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن المبعوثين سألا عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتنازل عن منطقة دونباس الشرقية لروسيا مقابل الانضمام إلى حلف الناتو. وأضاف "كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الأمر".