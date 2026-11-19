خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قمته مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في شنجن بثلاث إشارات متوازية حول الصراع مع أوكرانيا، فقد تحدث عن حلول وسط اقترحتها واشنطن وقبلتها موسكو، ثم أقر بأن بعض مطالب روسيا «ربما لم تعد راهنة اليوم»، وأخيراً شدد على رفض أي هدنة في ظل استهداف أوكرانيا جسر القرم.

أكد بوتين في اصريحات عقب قمة شنجن أن روسيا وافق على الحلول الوسط الأمريكية «من دون تغيير، بما في ذلك في أنكوراج»، ثم سأل ما إذا كانت أوكرانيا و«رعاتها الأوروبيون»، وفق تعبيره، مستعدين لقبولها. وقال إن جوابه، بناءً على ما يراه حتى الآن، هو «لا»، مضيفاً أنهم قد يدركون لاحقاً أن قبول هذه الحلول أفضل من مواجهة وقائع سيضطرون إلى الإقرار بها.

وفي تفسيره لجمود وقف إطلاق النار، كرر بوتين اتهامه للسلطات الأوكرانية بأنها لا ترغب في توقف المعارك خشية الاضطرار إلى إجراء انتخابات. كما أعاد أمام ترامب وشي رواية موسكو عن بداية الصراع في عام 2014، قائلاً إن روسيا حاولت تسويته سلمياً طوال ثماني سنوات وإنها «لم تبدأ الحرب». وأكد مجدداً رفض بلاده انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، ظهرت إشارة إجرائية إلى إمكان توسيع المحادثات. فقد قال بوتين إن واشنطن تحث موسكو على إشراك الأوروبيين، وإن روسيا اقترحت حضور ممثلين أوروبيين إلى موسكو لتوضيح موقفهم قبل تحديد صيغة الحوار التالية مع أوكرانيا. وأقر بأن مناقشة أمن أوروبا من دون الأوروبيين غير مجدية، لكنه ربط مشاركتهم بمعرفة ما سيقدمونه إلى المفاوضات.

أما ميدانياً، فجاءت رسالته أشد. فبعد الهجمات على جسر القرم، قال إن موسكو لن تمضي في تفاهم محتمل لوقف الضربات في البحر الأسود وعلى منشآت الطاقة، وتوعد بالرد.