تزامن تصعيد عسكري واسع بين روسيا وأوكرانيا مع تحركات دبلوماسية مكثفة في الصين وألمانيا، بعدما استهدفت القوات الأوكرانية جسر القرم الاستراتيجي للمرة الثالثة خلال أسبوع، بالتزامن مع قمة تجمع قادة روسيا والولايات المتحدة والصين في شينغين، ومحادثات أوروبية أمريكية في برلين لبحث إنهاء الحرب. وبينما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد، وأكد قبول موسكو مقترحات التسوية الأمريكية، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألمانيا لحشد الدعم العسكري والمالي وضمان مشاركة أوروبا في المفاوضات، وسط استمرار الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة والبنية التحتية.

وأعلنت السلطات الروسية تعليق حركة القطارات عبر جسر كيرتش، البالغ طوله 19 كيلومتراً، بعد هجوم أوكراني بصواريخ «نبتون» محلية الصنع ألحق أضراراً بالسكك الحديدية، فيما أكد حاكم القرم المعين من موسكو سيرجي أكسيونوف العمل على استئناف الحركة عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وجاء الهجوم بعد ضربة الاثنين التي أحدثت أضراراً طفيفة، وأخرى الثلاثاء دمرت الجزء المركزي من الطريق وتسببت بانهيار قوسه الرئيسي في البحر، ما يزيد صعوبة إمداد شبه الجزيرة التي يسكنها نحو 2.5 مليون نسمة، ويضغط على خطوط الإمداد الروسية في جنوب أوكرانيا.

ويمثل الجسر، الذي افتتحه بوتين عام 2018، رمزاً لارتباط روسيا بالقرم التي ضمتها عام 2014، وتضم مقر أسطول البحر الأسود. وأكدت وزارة النقل الروسية عدم وقوع إصابات، فيما شدد أكسيونوف على قدرة السلطات على تجاوز الأزمة.

وتوعد بوتين بالرد على استهداف الجسر، مؤكداً ترميم قسم السكك الحديدية وإصدار تعليمات بعدم استخدامه لنقل المعدات العسكرية والذخائر.

وقال بوتين إن روسيا حاولت تسوية الصراع سلمياً طوال 8 سنوات، معتبراً أن موسكو لم تبدأ الحرب وإنما تسعى لإنهائها، واتهم القيادة الأوكرانية برفض وقف إطلاق النار خشية الاضطرار إلى إجراء انتخابات.

وأرجع بوتين جذور الأزمة إلى ما وصفه بانقلاب عسكري في كييف، متهماً السلطات الأوكرانية ببدء الحرب في الجنوب الشرقي، ومتحدثاً عن تجاهل التحذيرات الروسية المتكررة من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، رغم ما قال إنه التزام سابق بالحياد.

وأكد أن موسكو وافقت دون تعديل على حلول وسط اقترحتها واشنطن، بما فيها ما نوقش في أنكوريج، معتبراً أن كييف وداعميها الأوروبيين يرفضونها حالياً. وشدد على ضرورة الاعتراف بالواقع، بما يشمل القضايا الإقليمية، محذراً من أن رفض التسويات قد يفرض وقائع أصعب لاحقاً.

تصعيد متبادل

وفي شينغين، بحث بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية والتحضير للقمة الثلاثية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن أوكرانيا تصدرت الاجتماع الذي استمر نحو 35 إلى 40 دقيقة، واصفاً المحادثات بالمثمرة، فيما أبدى ترامب تفاؤله بنتائجها. ويعد اللقاء الأول بين الرئيسين منذ اجتماعهما في أنكوريج بألاسكا في أغسطس 2025.

وتسعى موسكو عبر القمة إلى تأكيد حضورها في النظام العالمي متعدد الأطراف، بينما وصل زيلينسكي إلى برلين للمشاركة في قمة «تحالف الراغبين» الذي يضم 40 دولة.

وحدد زيلينسكي أولوياته بتعزيز الدفاع الجوي والطاقة والدعم المالي والمسار الدبلوماسي والضمانات الأمنية، مؤكدا ضرورة المشاركة الأوروبية الكاملة في المفاوضات.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس وشركاء أوروبيين، بمشاركة متوقعة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لتنسيق الخطوات المقبلة في المحادثات الجارية بوساطة أمريكية في أبوظبي.

تصعيد متبادل

ميدانياً، أعلنت روسيا اعتراض 53 مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق، وإحباط هجوم على منشأة نفطية في تتارستان، حيث أكدت رئيسة بلدية ألميتيفسك جيوزيل خابودينوفا منع حريق كبير رغم تضرر منشآت مدنية دون إصابات.

وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا إسقاط 69 من أصل 98 مسيرة روسية من طرازات «شاهد» و«جيربيرا» و«إيتالماس» وغيرها، أطلقت من مواقع روسية ودونيتسك والقرم، إلى جانب صواريخ «أونيكس» المضادة للسفن، باستخدام الدفاعات الجوية والحرب الإلكترونية والوحدات المتحركة.

وسجلت السلطات الأوكرانية إصابات في 18 موقعاً، وإصابة 10 أشخاص على الأقل وأضراراً في 12 منطقة.