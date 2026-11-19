توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بالرد على الضربات الأوكرانية التي استهدفت جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن موسكو لن توقع أي اتفاقات لوقف إطلاق النار تشمل قطاع الطاقة أو البحر الأسود.

وقال بوتين، عقب قمة ثلاثية جمعته بالرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، إنه ناقش مع مجلس الأمن الروسي إمكانية وقف إطلاق النار في عدد من المناطق، لكنه شدد على أنه «بعد الضربات التي استهدفت جسر القرم، لن تكون هناك مفاوضات، وسنرد على هذه الضربات».

وأضاف بوتين أن القمة الثلاثية لم تحدد أهدافًا طموحة، وأن قراراتها لن تكون ملزمة لأي طرف، مشيرًا إلى أن القادة الثلاثة لم يتفقوا على عقد اجتماعات منتظمة مستقبلًا.