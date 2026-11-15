الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية مرتبطة ببناء منظومة أمنية جديدة في أوروبا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية يرتبط بشكل وثيق بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا، مشيرا إلى أن المسارين يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وقال بيسكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن "مناقشة هذه القضية مع الدول الأوروبية لن تكون مجدية ما لم تكن لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن حالة الانقسام داخل أوروبا تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.

وأضاف بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى موقف موحد يمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية، موضحاً أن هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن.