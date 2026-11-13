أوكرانيا.. أوروبا إلى طاولة السلام والمسيرات تسبق التفاهمات



تدخل أوروبا على خط المفاوضات الروسية الأوكرانية، في تطور يعيد رسم ملامح المسار الدبلوماسي، وسط تحركات أمريكية لتوسيع دائرة التفاهمات، وفتح نافذة جديدة أمام التسوية. ورغم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة حصولها على مقعد في المفاوضات، باعتبارها الداعم الرئيس لأوكرانيا، فإنها تختلف بشأن الشخصية التي ينبغي أن تمثلها، لكن يبدو أن المسيرات سبقت التفاهمات، مع تصعيد ميداني متواصل، حيث تتبادل موسكو وكييف هجمات المسيّرات، في مشهد يعكس التناقض بين لغة الدبلوماسية وواقع الحرب.



أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، إحراز تقدم في جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، عقب ثلاثة أيام من المحادثات في أبوظبي وموسكو ودبلن، مشيراً إلى اتفاق موسكو وكييف على إشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات، والعمل على تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وقال كوشنر، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن ثلاثة أيام من الدبلوماسية المكثفة اختُتمت بهدف إنهاء الحرب، بعد مفاوضات ثلاثية مفصلة بين الوفدين الروسي والأوكراني والجانب الأمريكي في أبوظبي، أعقبتها مباحثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ولقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن.

إشراك أوروبا

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الطرفين وافقا على إشراك الشركاء الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات، بما يسمح بمناقشة الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع نطاقاً في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع القضايا الإقليمية العالقة بين موسكو وكييف.

قال المبعوث إن واشنطن اتفقت مع زيلينسكي على استمرار التواصل الوثيق معه ومع فريقه، مشيراً إلى أنه لن يتم إقرار أي ترتيبات أمنية أوروبية أوسع نطاقاً دون معالجة الشواغل الأمنية لأوكرانيا.

تبادل الأسرى



وفي أحد أبرز المؤشرات العملية على التقدم في المفاوضات، قال كوشنر إن الولايات المتحدة تعمل على إنجاز أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب، بما قد يتيح لمئات أو آلاف الأشخاص العودة إلى عائلاتهم.

ورحب زيلينسكي، عقب لقائه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وكوشنر في مطار كاسيمينت العسكري غربي دبلن، بالاتفاق المتعلق بتبادل أسرى الحرب، قائلاً إن أكثر من ألف أوكراني سيعودون إلى بلادهم.

ووصف الرئيس الأوكراني الاتفاق بأنه «نتيجة حقيقية» و«أمر بالغ الأهمية»، وأضاف أن الاتفاق على حضور أوروبا الجولة المقبلة من المفاوضات، يمنحها صوتاً في تحديد مستقبل التسوية، مشدداً على أهمية مشاركتها، لأن الحرب تدور على الأراضي الأوروبية.

انقسام أوروبي

ورغم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة حصولها على مقعد في المفاوضات، باعتبارها الداعم الرئيس لأوكرانيا، فإنها تختلف بشأن الشخصية التي ينبغي أن تمثلها، إذ أبلغ دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون المجلة، بأن التكتل انقسم إلى ثلاثة معسكرات على الأقل.

ويدعم المعسكر الأول رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، باعتباره المرشح الطبيعي لتمثيل قادة التكتل بحكم منصبه. أما المعسكر الثاني، فتقوده فرنسا وألمانيا اللتان لا ترغبان في التخلي عن مقعديهما في المفاوضات لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويضم المعسكر الثالث أنصار مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي يرى بعض الدبلوماسيين أن مواقفها المتشددة تجاه روسيا، قد تجعلها شخصية غير مقبولة لدى الكرملين، وتعرقل مشاركتها في المفاوضات.كوستا.. مرشح ويبرز رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، باعتباره المرشح الذي يحظى بأوسع قبول بين عواصم الاتحاد الأوروبي، إذ يمنحه منصبه تفويضاً لتمثيل قادة التكتل على الساحة الدولية، كما أن خلفيته رئيساً سابقاً للوزراء في البرتغال، توفر له قدراً من الحياد، بحسب دبلوماسي أوروبي تحدث لـ «بوليتيكو»، شريطة عدم كشف هويته بسبب حساسية المناقشات.

وكان رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال، أول من أعلن دعمه لكوستا، قائلاً إن «تفويضه يأتي مباشرة من المجلس الأوروبي»، ما يجعله «مسؤولاً أمام الدول الأعضاء في الاتحاد».

وأبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي طالبت بإدراج القضية على جدول أعمال اجتماع الجمعة، استعدادها لدعم كوستا، كما أيد هذا الموقف قادة لوكسمبورج وبولندا في تصريحات للصحافيين.لكن ترشيح كالاس يثير انقساماً أكبر بين الدول الأعضاء. ويرى بعض الدبلوماسيين أنها شخصية غير مقبولة بالنسبة إلى الكرملين، بسبب مواقفها المتشددة تجاه روسيا. لكن العقبة الأكبر أمام اختيار ممثل أوروبي موحد، قد لا تكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل عاصمتي الاتحاد الأوروبي الأكبر نفوذاً، باريس وبرلين.وقال دبلوماسيان أوروبيان ومسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ «بوليتيكو»، إن فرنسا وألمانيا لا يرجح أن ترحبا بترتيب يمنح بروكسل احتكار تمثيل أوروبا في المفاوضات.

رفض فرنسي

ولا تملك فرنسا بدورها حافزاً كبيراً للتخلي عن مقعدها في المفاوضات، إذ إنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك الترسانة النووية الوحيدة في أوروبا، ما يمنحها ثقلاً دبلوماسياً وعسكرياً لا تستطيع أي مؤسسة أوروبية تعويضه.

مسيرات

جاءت التطورات العسكرية لتقدم صورة مغايرة تماماً. فبعد ساعات من انتهاء محادثات دبلن، تبادلت موسكو وكييف هجمات واسعة بالطائرات المسيّرة، في مؤشر على استمرار سياسة الضغط العسكري، بالتوازي مع التفاوض. وفي روسيا، أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف منطقة صناعية جنوبي المدينة، فيما أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إسقاط 467 مسيّرة، قال إنها كانت متجهة نحو العاصمة وضواحيها منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1198 مسيّرة أوكرانية خلال 12 ساعة، في 17 منطقة ومناطق أخرى شملت شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، بينما أفاد حاكم مقاطعة بريانسك بإسقاط 303 مسيّرات خلال 24 ساعة، وفق بيانات السلطات الروسية، التي لم يتسنَ التحقق منها بصورة مستقلة.وفي المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت أو عطّلت 80 مسيّرة من أصل 117 أطلقتها روسيا خلال الليل، فيما تعرّض مستشفى في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة كييف، لضربة أدت إلى اندلاع حريق، وإلحاق أضرار بأحد طوابقه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف سفينة شحن جافة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، في مياه البحر الأسود، جنوب غربي مدينة أوديسا.