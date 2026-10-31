روسيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل على المنتجين حتى نهاية يناير2027

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم، تمديد حظر تصدير وقود الديزل المفروض على المنتجين المباشرين حتى نهاية شهر يناير من عام 2027، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية.

وأوضح مجلس الوزراء الروسي، في بيان، أنه تم توقيع مرسوم يقضي بتمديد حظر تصدير وقود الديزل والوقود البحري، بالإضافة إلى زيوت الغاز، من روسيا من قبل المنتجين المباشرين، ليستمر سريان القرار حتى 31 يناير 2027 ضمنا.

وأكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على استثناء بعض الموردين، الذين يزودون السوق العالمية بالوقود، من هذا الحظر خلال شهر نوفمبر المقبل.