ويتكوف: المحادثات مع بوتين "بنّاءة"

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إنّ المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "بنّاءة"، مضيفاً أنّ "هناك عملاً مهماً" لا يزال يتعيّن القيام به، وذلك في وقت قلّل الكرملين من شأن المقاربات الجديدة الصادرة عن كييف والأوروبيين لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "المناقشات كانت بنّاءة، وستستمر بمحادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا على المستوى الفنّي".

وأضاف: "رغم أنّ هناك عملاً مهماً لا يزال يتعيّن القيام به، إلا أنّ الرئيس (دونالد) ترامب لا يزال ملتزماً بإنهاء هذه الحرب".

