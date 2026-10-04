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العالم

روسيا تضرب جسور كييف وتدعو الأجانب لمغادرتها

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وكالات
موسكو، كييف
جنديان أوكرانيان يمران أمام مبانٍ متضررة
أ ف ب
جنديان أوكرانيان يمران أمام مبانٍ متضررة

واصلت روسيا استهدافها لجسور العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قصفت أمس جسراً رئيسياً ثانياً خلال أيام، كما حثت الرعايا الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها «كرّرت» تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية بموجبه «الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة»، معلنةً أن «القوات الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق» ضد «الأهداف العسكرية في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى».

من جانبها، استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط في فولغوغراد ومنشأة أخرى في سامارا، وكلتاهما في جنوب غرب روسيا.