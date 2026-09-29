تحطّم طائرة عسكرية في شرق روسيا ومقتل ستة من أفراد طاقمها

تحطمت طائرة عسكرية روسية، الثلاثاء، في منطقة آمور في أقصى الشرق الروسي، ما أسفر عن مقتل ستة من أفراد طاقمها وإصابة آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلت عنها وكالة "تاس" الرسمية، إن "طائرة من طراز تو-95 تحطمت في 29 سبتمبر في منطقة آمور خلال رحلة تدريبية".

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أنه "بحسب المعطيات الأولية، قُتل ستة من أفراد الطاقم، فيما أصيب شخص واحد ونُقل إلى منشأة طبية".

وأوضحت أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسنّ التحقق من صحتها، ما بدا أنه ألسنة لهب ودخان يتصاعدان من موقع التحطم، فيما سُمعت في الخلفية أصوات دويّ وفرقعة.

وطائرة "تو-95" قاذفة كبيرة قادرة على حمل أسلحة نووية، صُمّمت في الاتحاد السوفياتي.

وغالباً ما تستخدمها روسيا في تدريبات عسكرية.