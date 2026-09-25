الكرملين "لا يستعجل" تعيين سفيرين في لندن وباريس

كشف الكرملين الجمعة أنه "ليس في عجلة من أمره" لتعيين سفيرين جديدين لدى فرنسا وبريطانيا، بعدما أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفيرين السابقين الجمعة.

وتعتبر موسكو بريطانيا وفرنسا من أكثر الدول الغربية عداء لها، وكانت العلاقات معهما متوترة حتى قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وتُعد لندن وباريس من أبرز الداعمين لكييف، وتستضيفان باستمرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأقال بوتين الجمعة السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، فيما أعفى الخميس السفير الروسي لدى فرنسا وموناكو أليكسي ميشكوف من مهامه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس "نظرا لغياب العلاقات الثنائية، لا يوجد أي استعجال" لتعيين سفيرين جديدين.

وشغل كيلين منصب سفير روسيا لدى لندن منذ عام 2019. وعُرف بمقابلاته المتكررة مع وسائل الإعلام البريطانية دفاعا عن الهجوم الروسي في أوكرانيا.

أما ميشكوف فكان سفير روسيا لدى فرنسا منذ عام 2017، وسبق أن شغل منصب سفير موسكو لدى إيطاليا.



