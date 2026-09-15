أوروبا تتنادى لدعم كييف وفرض عقوبات على روسيا

روفانييمي (فنلندا)، بروكسل، موسكو - وكالات

خلّف الهجوم على قطار في أوكرانيا قرب حدود هولندا، ردود أفعال أوروبية محذرة من خطر روسي داهم ودائم، ومخاوف من نقل موسكو قوات إلى حدود فنلندا ودول أخرى بعد نهاية صراع أوكرانيا، مع دعوة لدعم كييف في حربها بصورة أكثر حسماً.

وحذر عدد من القادة الأوروبيين، من تزايد التهديد الروسي عقب الهجوم على قطار في أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، خلال قمة بشأن القطب الشمالي، في مدينة روفانييمي الفنلندية، إن الهجوم على القطار، أظهر أن روسيا تزداد عدوانية يوماً بعد يوم.

وحذر أوربو من أن روسيا تمثل تهديداً دائماً، مشيراً إلى أن موسكو ستنقل قواتها المسلحة إلى الحدود مع فنلندا ودول أوروبية أخرى، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال أوربو إن على الدول الأوروبية أن تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بصورة أكثر حسماً مما سبق، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية والعقوبات، لإظهار أن موسكو تسير في الاتجاه الخاطئ.

بدوره، ​قال الأمين العام لحلف شمال ⁠الأطلسي، مارك روته، إن الهجوم على قطار في أوكرانيا، يعكس مدى اليأس ​الذي وصل ​إليه ⁠الرئيس ​الروسي ⁠فلاديمير بوتين. وأضاف: تزداد روسيا ⁠تهوراً ⁠مع استمرارها في شن حربها المروعة على أوكرانيا.

من جهتها، قالت ‌كايا ​كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ⁠إن الهجوم الذي شنته روسيا بطائرة مسيرة على قطار على الحدود الأوكرانية مع بولندا، يهدف إلى ترهيب ​الدول الغربية الداعمة ​لكييف. وأضافت لصحافيين ⁠في روفانييمي بفنلندا.

​حيث ⁠شاركت في ⁠قمة بشأن القطب الشمالي: أعتقد ⁠أننا يجب أن نتصرف على النقيض.. علينا أن نظهر أننا نقف إلى جانب أوكرانيا، ​وأننا لا نخاف.

في السياق، قال الكرملين ​إن الجيش الروسي ينفذ عمليات في أنحاء الأراضي الأوكرانية، وسيواصل ⁠القيام بالأمر نفسه، وذلك رداً على طلب للتعليق على تقارير تفيد بأن طائرة روسية مسيرة أصابت قطار ركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وذكر ⁠مشغل السكك الحديدية ​في ⁠أوكرانيا، أن ⁠قطاراً تعرض لهجوم على بعد ⁠كيلومترين فقط من الحدود البولندية، وذلك بعد وقت قصير من استخدام رئيس الوزراء البريطاني السابق، ​بوريس جونسون، ودبلوماسيين أوروبيين آخرين للخط نفسه.

تطورات الميدان

ميدانياً، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في ضربة روسية أصابت مستودعاً في منطقة تشيرنيهيف بشمال شرقي أوكرانيا، أمس، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، في أحدث هجوم روسي على البنية اللوجستية الأوكرانية.

ولم تُدلِ الشرطة الأوكرانية بتفاصيل عن مالك المستودع، أو نوع السلاح المستخدم في الهجوم، إلا أنها قالت إن القوات الروسية هاجمت مستودعات شركة زراعية في مدينة بريلوكي.

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين. ونشرت الشرطة صورة لتراكم الطوب والأنقاض أمام مبنى بدا جزء من سقفه مدمراً.

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 85 من أصل 108 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

دعوات إقالة

وفي شأن آخر، ذكرت تقارير إعلامية، أن المدعي العام الأوكراني، روسلان كرافشينكو، غادر البلاد خلال الليل، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تقديم استقالته، على خلفية فضيحة فساد.

وأشارت التقارير إلى أن كرافشينكو غادر إلى بولندا. من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، البرلمان، إلى التحرك بسرعة لإقالة كرافشينكو، وذلك في ظل تصاعد التوترات إلى مستوى جديد، نتيجة سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد.

وقدم زيلينسكي طلباً رسمياً إلى البرلمان، داعياً النواب إلى دعم إقالة كرافشينكو. وقال زيلينسكي: لا يوجد أمام هذا المدعي العام سوى مسار واحد:

الإقالة من منصبه.. وهذا بالضبط ما قلته له.. لقد رأى الجميع في أوكرانيا كافة الأسباب التي تستدعي ذلك.. وإذا أراد أن يصف الأمر بأنه ضغط سياسي، فله أن يسميه كذلك.. إنني أطلب من نواب البرلمان دعم هذه الإقالة دون تأخير.