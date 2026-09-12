روسيا.. مقتل 21 شخصاً في حادث سير بينهم طفلان

لقي 13 شخصا مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب 8 آخرون في حادث اصطدام مروع وقع مساء أمس في الطريق الفيدرالي M-8 في منطقة أرخانغيلسك.

ووفق ما نقلته الجهات المعنية، قامت حافلة ركاب صغيرة، تسير على خط "سيفيرودفينسك – بيريزنيك"، بتجاوز سيارة ركاب، فاصطدمت أثناء التجاوز بشاحنة نقل أخشاب قادمة من الاتجاه المعاكس مع مقطورة محملة بالأخشاب، ما أدى إلى تضرر سيارة الركاب أيضا أثناء التصادم.

ونقل المصابون إلى مستشفيات أرخانغيلسك، وبدأت النيابة العامة تحقيقا في الحادث، كما بدأت هيئة الرقابة على النقل فحصا لتقييم مدى الالتزام بالمتطلبات والمعايير الخاصة بالرقابة قبل الرحلة وبنظام العمل والراحة للسائقين، فيما فتحت قضيتان جنائيتان بعد الحادث.