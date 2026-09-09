موسكو تطمئن أوروبا.. وسلام أوكرانيا يبحث عن طاولة جديدة

وبالتوازي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الإمارات وتركيا وسويسرا من بين الدول المطروحة لاستضافة اجتماع ثلاثي جديد يضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية إنهاء الصراع سريعاً، بما يفتح، وفق الكرملين، آفاقاً واسعة لاستعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين قيّما بصورة إيجابية نتائج الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن بوتين عرض ما تعتقد موسكو أن واشنطن يمكن أن تفعله للمساعدة في إنهاء الحرب.
كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة عمليات تبادل الأسرى والإبقاء على الاتصالات بينهما.
وأكد أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية سيجتمعون قريباً للتحضير لجولة ثلاثية جديدة بمشاركة روسيا.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الإمارات وتركيا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مطروحة لاستضافة الاجتماع، موضحاً أن المباحثات يمكن أن تتناول شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة وتبادل أسرى الحرب.
وشدد على أن كييف تريد أن تؤدي المفاوضات إلى «نتائج ملموسة»، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم تنازلات في إطار عملية التفاوض.
وتوقع زيلينسكي كذلك لقاء ترامب في وقت لاحق من سبتمبر، على أن يبحث معه حزمة دعم للدفاع الجوي الأوكراني خلال فصل الشتاء.
ومع ذلك، لا تزال المواقف الروسية والأوكرانية متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب، وفي مقدمتها مصير الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرة كييف في منطقة دونباس شرقي البلاد، والتي تطالب موسكو بضمها.