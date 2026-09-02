هجمات روسية أوكرانية متبادلة تسفر عن ضحايا

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا بدأت الهجوم باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى 218 طائرة مسيرة من طرز عدة.
وأوضح سلاح الجو، في بيان، أن منطقتي كييف وأوديسا كانتا الهدفين الرئيسين للهجوم.
واستهدف الهجوم الأخير بنى تحتية مدنية ومباني سكنية في عدة أحياء بكييف، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص داخل العاصمة و3 آخرين في المنطقة المحيطة بها.
وقالت السلطات إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في حي دارنيتسكي بالعاصمة.
وقالت خدمات الطوارئ، في بيان، إن شخصاً ثامناً لقي حتفه في حي هولوسيفسكي، بعد إصابة مبنى غير سكني واندلاع حريق فيه.
وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم ألحق أضراراً متعمدة بنقطة عبور حدودية على الحدود مع رومانيا، فضلاً عن بنية تحتية للتصدير.
وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم استهدف أيضاً بنية تحتية للطاقة وتسبب في اندلاع حريق ببناية سكنية، ما أسفر عن إصابة شخص، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن البلاد قصفت خلال الليل منشآت عسكرية ومرافق طاقة في مدينتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها.
وقال حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو عبر تليغرام: وقعت أضرار في منطقة ميناء أوست-لوغا جراء هجوم بطائرات مسيّرة واندلع حريق.
كما أفاد ليونيد باسيتشنيك، حاكم منطقة لوغانسك، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء موجة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف قوله: إن طائرات مسيرة ضربت بلدة نوفوكويبيشيفسك في المنطقة، ما أدى إلى تحطم نوافذ مبنى سكني.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً جاء فيه: «توغلت وحدات قوات مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة تشيرفونايا كرينيتسيا في مقاطعة زابوروجيه».
وجاء في البيان: نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تم تحرير قرية نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوريجيا.