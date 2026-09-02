هجمات روسية أوكرانية متبادلة تسفر عن ضحايا

شنت روسيا هجوماً جوياً واسعاً على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين، بينهم 3 أطفال، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا بدأت الهجوم باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى 218 طائرة مسيرة من طرز عدة.

وأوضح سلاح الجو، في بيان، أن منطقتي كييف وأوديسا كانتا الهدفين الرئيسين للهجوم.

واستهدف الهجوم الأخير بنى تحتية مدنية ومباني سكنية في عدة أحياء بكييف، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص داخل العاصمة و3 آخرين في المنطقة المحيطة بها.

وقالت السلطات إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في حي دارنيتسكي بالعاصمة.

وقالت خدمات الطوارئ، في بيان، إن شخصاً ثامناً لقي حتفه في حي هولوسيفسكي، بعد إصابة مبنى غير سكني واندلاع حريق فيه.

كما قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن ​روسيا شنت خلال الليل هجوماً على بنية تحتية لموانئ ​أوكرانية وعلى معبر حدودي مع رومانيا في منطقة أوديسا الواقعة جنوب البحر الأسود.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم ألحق أضراراً متعمدة بنقطة عبور حدودية على الحدود مع رومانيا، فضلاً عن بنية تحتية للتصدير.

وأفادت ⁠أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم استهدف أيضاً بنية تحتية للطاقة وتسبب في اندلاع حريق ببناية سكنية، ما أسفر عن إصابة شخص، دون تقديم مزيد ‌من التفاصيل. ‌

وقالت ​وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن البلاد قصفت ‌خلال ‌الليل منشآت ‌عسكرية ​ومرافق ‌طاقة ​في ⁠مدينتي ​كييف ⁠وأوديسا الأوكرانيتين بالإضافة ⁠إلى ⁠المناطق المحيطة بها.

و​نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء ‌الروسية، ​عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، قوله، إن روسيا ترى ⁠أن التوصل إلى هدنة لوقف الهجمات في البحر الأسود، وهو طريق ‌رئيس لتجارة الحبوب، لن يقرب فرص ‌التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء ‌الحرب.

في المقابل، اندلع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي.

وقال حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو عبر تليغرام: وقعت أضرار في منطقة ميناء أوست-لوغا جراء هجوم بطائرات مسيّرة واندلع حريق.

و​قالت السلطات في منطقة بيلغورود ⁠الروسية إن ‌شخصاً قُتل ‌في هجوم ‌شنته أوكرانيا ‌بطائرات مسيرة ‌على ​المنطقة.

كما أفاد ​ليونيد باسيتشنيك، حاكم منطقة لوغانسك، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين ​جراء ‌موجة من ​الهجمات ⁠التي شنتها ​طائرات ⁠مسيرة أوكرانية ⁠في ⁠الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة ‌لوجانسك في شرق ​أوكرانيا.

ونقلت ‌وكالات ​أنباء روسية عن حاكم منطقة سامارا ⁠الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف قوله: إن طائرات ‌مسيرة ضربت بلدة ‌نوفوكويبيشيفسك ‌في المنطقة، ما ‌أدى إلى ​تحطم ‌نوافذ ​مبنى ⁠سكني.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدتي نوفوبافلوفكا وتشيرفونايا كرينيتسيا، التابعتين لمقاطعة زابوريجيا، بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً جاء فيه: «توغلت وحدات قوات مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة تشيرفونايا كرينيتسيا في مقاطعة زابوروجيه».

وجاء في البيان: نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تم تحرير قرية نوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوريجيا.