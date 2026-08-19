4 قتلى بخيرسون واستهداف سفينة أسلحة أوكرانية في أوديسا

واصل مسرح النزاع بين روسيا وأوكرانيا تصعيده المعتاد، ففيما أسفر هجوم روسي مسير عن سقوط 4 قتلى في خيرسون، أعلنت موسكو أن قواتها استهدفت سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة جنوب شرق أوديسا على البحر الأسود.

وقتل 4 أشخاص وأُصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.

وذكر المكتب أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 4 ركاب مدنيين في الهجوم، موضحاً أن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي: «عملية الصيد الروسية الوحشية ضد شعبنا في خيرسون قد تجاوزت بكثير أي تصور بشري.. هذه هي حقائق الحياة اليومية في المناطق الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا..

وبينما يتردد الشركاء بشأن إمدادات إضافية من المعدات الدفاعية، فإن الروس قد تجاوزوا الحدود منذ فترة طويلة». وأظهرت صور نشرتها السلطات الإقليمية، حافلة صغيرة صفراء اللون بنوافذ محطمة وأرضية ملطخة بالدماء.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية محملة بمعدات عسكرية، وذلك في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا، إضافة إلى قصف مرافق لوجستية في ميناء تشورنومورسك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: «استُهدفت سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا.. تم استهداف خزانات وقود وزيوت تشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك..

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ الغارات باستخدام الطائرات المسيرة، على سفن أوكرانية والبنية التحتية للموانئ التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية».

بدوره، قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن الأوكرانيون يستخدمون الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.

وأشار ميروشنيك إلى أنه خلال الأعوام الـ3 الماضية، مرت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، ما يفسر استهداف هذه المواقع على حد قوله. إلى ذلك، ذكرت ⁠وزارة ‌الدفاع ‌الروسية، أنها ‌أسقطت ‌453 ​طائرة ‌مسيرة ​أوكرانية ⁠خلال ​الليل ⁠فوق مناطق ⁠مختلفة.