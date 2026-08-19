620 مسيّرة فوق موسكو.. وقضم روسي متواصل لشرق أوكرانيا

دبي - البيان، ووكالات
في دونيتسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي أوريخوفاتكا وكراسنوبودولي، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مكاسب جديدة في دونيتسك وزابوريجيا، وبعد سيطرتها الأحد على بلدتين في خاركيف ودونيتسك. وفي مؤشر على حجم الضغط الذي تواجهه المناطق القريبة من القتال، أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من 16 بلدة في دنيبروبتروفسك.
وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر غانيا إن القرار يشمل نحو 2200 طفل، وإن أمام العائلات شهراً لمغادرة المناطق المحددة. وتتعرض دنيبروبتروفسك بصورة متكررة لهجمات روسية، فيما تشهد أطرافها الشرقية معارك متصاعدة.
وفي خاركيف، أعلن الحاكم أوليه سينيهوبوف مقتل عشرة أشخاص وإصابة 18 في هجوم صاروخي روسي على منطقة بيتشينيهي، قال إنه ألحق أضراراً بمنازل ومتاجر ومقهى. ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه استهدف منطقة مدنية، متعهداً بالرد ومطالباً الحلفاء بزيادة الضغط على روسيا.
كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن طائرات مسيرة عسكرية روسية قصفت الثلاثاء سفينة شحن في البحر الأسود كانت تحمل أسلحة وعتاداً مخصصاً للقوات المسلحة الأوكرانية بينما كانت متجهة إلى أوديسا بجنوب أوكرانيا.
ومع انتقال الضربات إلى عمق روسيا، رفعت موسكو مستوى تحذيراتها للدول الداعمة لكييف. وحذرت السفارة الروسية في لندن بريطانيا من «عواقب لا مفر منها»، رداً على تقرير أفاد باستخدام مسيّرات بريطانية الصنع للمرة الأولى في هجمات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.
ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية استخدام هذه المسيّرات، لكنها شددت على استمرار دعم أوكرانيا. وفي الجهة المقابلة، تترسخ الشراكة الروسية - الكورية الشمالية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على إقامة «نظام عالمي جديد وعادل»، مشيداً مجدداً بمشاركة القوات الكورية الشمالية في معارك كورسك.