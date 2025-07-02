بوتين وماكرون يناقشان ملف إيران في أول اتصال منذ 3 سنوات

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً «مهماً» مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول أزمة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، وقضايا دولية أخرى، في أول اتصال من نوعه بينهما منذ سبتمبر 2022.

وأكد بوتين ضرورة احترام حق إيران في التطوير السلمي للطاقة النووية، واستمرار امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشدد ماكرون أيضاً على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها بموجب المعاهدة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية.

إلى ذلك، أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزراء خارجية المجموعة: «ندعو إلى استئناف المفاوضات، مما يؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج برنامج إيران النووي».