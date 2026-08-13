بولندا تحبط أول محاولة اغتيال روسية لمواطن أمريكي

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الخميس توقيف روسي قال إن موسكو جنّدته بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والأوكرانية في وارسو.

وقال توسك إن الشخص المستهدف "كان يُعتبر مزعجا على نحو خاص بالنسبة إلى نظام فلاديمير بوتين"، موضحا أن وارسو نجحت في إحباط الاعتداء "في اللحظة الأخيرة". وأشار الى أن إلقاء القبض على المشتبه به جرى في السابع من أغسطس.

ولاحظ أنها "المرة الأولى تحصل حالة من هذا النوع، أي أن يقرر شخص ما، بأمر من روسيا، ارتكاب اعتداء ضد مواطن أميركي على أراضي دولة أخرى من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الأمن الداخلي البولندية والشرطة توليَتا توقيف الروسي بالتعاون مع الأجهزة الأميركية.

وكان رسام الكاريكاتور الروسي سيميون سكريبِتسكي المعروف بانتقاده الرئيس فلاديمير بوتين، قُتِل بإطلاق النار عليه في بولندا.

وقال توسك في حينه إن "كل المؤشرات تدل على أنه اغتيال سياسي".

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا المجاورة قبل أكثر من أربع سنوات، دأبت السلطات البولندية على التحذير من أعمال تخريب روسية في بولندا.

وتعرّض عدد من معارضي الكرملين لهجمات في الخارج، ولا سيما في المملكة المتحدة وألمانيا وليتوانيا.

ونفت موسكو باستمرار أيّ دور لها في هذه الهجمات.