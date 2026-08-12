روسيا تقصف كييف وزابوريجيا وتتوسّع في خاركيف

أسفر هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، وفيما قالت كييف إن الصواريخ التي استهدفت المدينة كورية شمالية، أعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدتي شيرباكوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي بمقاطعة زابوريجيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ​القوات الروسية قتلت 6 أشخاص في وقت مبكر ‌أمس في ​هجوم على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، مستخدمة صواريخ باليستية من كوريا الشمالية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون، أن 6 أشخاص آخرين قتلوا خلال الليل في منطقتي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك الأوكرانيتين، فيما تسبب هجوم روسي على كييف في اندلاع حرائق في ⁠العاصمة.

ونشر إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا صوراً عبر الإنترنت تظهر مباني ومركبات تلتهمها النيران في المنطقة، حيث قال مسؤولون إن 20 شخصاً أصيبوا أيضاً بجروح. وكتب زيلينسكي على منصة ‌تليغرام:

«تعرضت المدينة لقصف بصواريخ باليستية كورية شمالية، وصواريخ زيركون (مضادة للسفن)، وقنابل كيه.إيه.بي (الجوية الموجهة بدقة).. هجوم وحشي مدبر لإلحاق أقصى قدر من الضرر ‌بالبنية التحتية المدنية». ولم تعلن روسيا بعد ما إذا ‌كانت استخدمت صواريخ كورية شمالية في الهجوم على زابوريجيا. ولم ‌يصدر أي تعليق من ‌بيونغيانغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم الذي شنته قواتها على مدينة زابوريجيا استهدف مصنع الصلب المحلي، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت مجمع فرز (نوفا بوست) في كييف، الذي ​قالت إنه كان ‌يستخدم لتخزين وتوزيع ​سلع ذات استخدام مزدوج، بينها مكونات ⁠للطائرات المسيرة ومعدات الحرب الإلكترونية. كما قصفت القوات الروسية مصنعاً للمعادن في زابوريجيا ينتج الفولاذ المدرفل المسطح، والذي قالت الوزارة إن ​الجيش الأوكراني ⁠يستخدمه.

كما أعلنت الوزارة استهداف مستودع كبير في كييف تبلغ مساحته نحو 50 ألف متر مربع، وقالت إنه كان يستخدم كمخزن للطائرات المسيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي شيرباكوفكا في مقاطعة خاركيف، ونوفوي بولي بمقاطعة زابوريجيا. وجاء في البيان:

«توغلت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، في عمق الدفاعات وسيطرت على بلدة نوفوي بولي في مقاطعة زابوروجيه، بشكل حاسم..

وسيطرت الوحدات على بلدة شيرباكوفكا في خاركوف». وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أن السيطرة على بلدة شيرباكوفكا، مثل محطة مهمة في معركة السيطرة على كازاتشيا لوبان، التي تعد مركزاً لوجستياً رئيسياً للقوات الأوكرانية.

بدوره، ​قال الجيش ‌الأوكراني، إنه شن هجوماً على مصفاة نفط في ⁠مدينة أورسك الروسية.