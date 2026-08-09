هجمات متبادلة ليلاً بين موسكو وكييف وسط دعوات تركية للتهدئة في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 153 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مقاطعات روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود، وذلك بعد إسقاط 360 مسيرة أمس السبت.

تزامن ذلك مع هجوم روسي ليلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مدينة أوديسا الأوكرانية، أسفر عن إصابة ستة أشخاص وتضرر مبان سكنية وبنية تحتية، وفقا لتصريحات رئيس بلدية المدينة سيرغي ليساك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح خلال لقاء إعلامي في بلغراد، بوجود اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد صواريخ اعتراضية لمنظومة "باتريوت" شهريا، موضحا أن الأعداد الحالية غير كافية وستتراجع في عام 2026 مقارنة بعام 2025.

ودفع هذا التصعيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دعوة روسيا وأوكرانيا لوقف مؤقت لهجماتهما في البحر الأسود، مؤكدا في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء إبلاغ أنقرة للبلدين بمخاوفها المتعلقة بأمن الملاحة البحرية.