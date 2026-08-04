موسكو تستهدف 4 سفن شحن في البحر الأسود وميناء ميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها واصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضافت الوزارة أنه تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني.

إلى ذلك، قتل 6 أشخاص، وأُصيب نحو 15 آخرين في ضربات أوكرانية، استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد، وهما وجهتان سياحيتان رائجتان صيفاً، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، أمس.

وقال رئيس السلطات المحلية، سيرغي أكسيونوف، عبر تلغرام: «الأوكرانيون شنوا هجوماً ليلياً جديداً على القرم.. وللأسف، سقط ضحايا: قتل ثلاثة مدنيين وأُصيب شخصان»، من دون أن يحدد موقع الضربة.

وقُتل 3 أشخاص آخرين جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على قرية في منطقة كراسنودار المحاذية للقرم في جنوب روسيا. وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف، إن الضربة أسفرت أيضاً عن إصابة 13 شخصاً، بينهم أطفال، واصفاً ما حدث بأنه مأساة.

وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت مدنية، كما استهدفت ضربة أوكرانية جديدة في الليل مستودعاً تابعاً لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز» في منطقة فلاديمير، على بعد حوالى 180 كيلو متراً شرق موسكو، وفق ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن «وايلدبيريز» أن حريقاً اندلع في موقع لوجستي للشركة في منطقة فلاديمير نتيجة هجوم، مع الإشارة إلى أنه تم إجلاء العاملين في المستودع.

في الأثناء، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 163 من أصل 181 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 181 طائرة طائرة مسيّرة، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وأوريول وشاتالوفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 131 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.