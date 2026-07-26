هجوم روسي يتسبب في اندلاع حرائق في كييف

​قال فيتالي كليتشكو ‌رئيس ​بلدية كييف إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى ⁠اندلاع حرائق في ثلاث مناطق على الأقل جراء الحطام ‌المتساقط.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات ‌الروسية استهدفت كييف بصواريخ باليستية، ‌لكنه رفع التحذير ‌من التهديدات ‌الجوية بعد نحو 50 ​دقيقة، وألغى تحذيره ‌بشأن ​إطلاق صواريخ. وذكر ⁠كليتشكو أن حريقا اندلع في الطابقين ​السابع ⁠والثامن ⁠من مبنى سكني متعدد الطوابق في إحدى ⁠المناطق المركزية.

وأظهرت قنوات غير رسمية على الإنترنت حرائق في مناطق مختلفة من المدينة. ولم ترد ‌تقارير بعد عن وقوع خسائر ​بشرية.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات متكررة.