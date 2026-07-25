موسكو تنتظر مقترحات أمريكية جديدة.. وزيلينسكي يلتقي ترامب الثلاثاء

قُتل 15 شخصاً في أوكرانيا وستة في روسيا، أمس، في هجمات استهدفت -خصوصاً- فعالية للقطاع الدفاعي قرب كييف ومستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» قرب مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب نحو مئة آخرين قرب كييف بصواريخ روسية استهدفت فعالية دفاعية، وفق مسؤولين في قطاع الصناعات العسكرية.

وأشار المدعي العام الأوكراني، رسلان كرافتشنكو، إلى فتح تحقيق بتهمة الإهمال، في حين وجه عدد من شخصيات القطاع انتقادات لتدابير الأمن المتخذة لحماية الفعالية، معتبرين أنها غير كافية.

وقُتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بقنبلتين روسيتين موجهتين أُلقيتا على سلوفيانسك، إحدى آخر المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

في وقت سابق، تعرضت مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» بالقرب من سان بطرسبرغ وفي شبه جزيرة القرم، لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة أوكرانية.

وتسبّب الهجوم الأوكراني على ثاني أكبر مدينة في روسيا في اندلاع حريق هائل، إذ رصد صحفيون عموداً من الدخان الرمادي يتصاعد فوق المباني في العاصمة الإمبراطورية السابقة التي تقع على بعد أكثر من 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وأصابت ضربة أوكرانية أخرى منشأة في منطقة كيروف بوسط روسيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين، وفق ما ذكر الحاكم ألكسندر سوكولوف عبر تطبيق تليغرام.

وفيما يتعلق بـ«وايلدبيريز» الروسية التي تعرضت للاستهداف للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، تاتيانا كيم: «نجحنا في إنقاذ قسم من المستودعات والبضائع»، إثر الهجوم الذي أدى بحسب السلطات إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال ​الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه ⁠ناقش مع القائد الأعلى الجديد للجيش وزير الدفاع بالنيابة رد أوكرانيا على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية ​للموانئ.

وأعلنت وزارة الدفاع ​الروسية، أمس، أن القوات الروسية قصفت موقعاً خارج كييف كان ⁠يجري فيه عرض طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية الصنع تستخدم في شن هجمات على أهداف مدنية روسية.

وقالت الوزارة إن مطوري طائرات مسيرة ومصنعين وقادة بالقوات الأوكرانية المتخصصة في الطائرات المسيرة ومسؤولي مخابرات مشاركين في التخطيط ​لشن هجمات ​على روسيا ⁠كانوا موجودين في الموقع وقت وقوع ​الهجوم.

وقالت روسيا إن قواتها استهدفت خلال الليل ثلاثة موانئ أوكرانية في هجمات ضربت فيها بنية تحتية، منها مرافق شحن ⁠وتفريغ واحتياطيات وقود تدعم الجيش الأوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ أطلقت من الجو وطائرات مسيرة هجومية استهدفت موانئ أوديسا وإسماعيل وميكولايف.

كما أعلنت الوزارة إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة «إكس»، على أن المستودعات المستهدفة كانت تزود الجيش الروسي بمكونات الطائرات المسيرة، ومعدات الملاحة، والمعدات العسكرية.

كما قال إن الشركة التي استُهدفت في منطقة كيروف تعد واحدة من المؤسسات العسكرية الرئيسة ضمن البنية التحتية الدفاعية لروسيا.

سياسياً، قال الكرملين إن روسيا ​تعتقد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صادق في جهوده لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا، وإنها ستنتظر تقديم واشنطن مقترحات جديدة، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تزويد كييف بالأسلحة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل القتال لتحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية.

ورداً على مراسل تلفزيون ⁠حكومي سأله عما إذا كانت موسكو مستعدة للانتظار لفترة أطول حتى يتقدم الأمريكيون بأفكار جديدة في ظل فشل الجهود السابقة، أجاب بيسكوف: «نعم، القتال ليس السبيل المفضل، لكن في ظل غياب آفاق للسلام، سنواصل القتال حتى النهاية، حتى تحقيق النصر الكامل.. ومع ذلك، سننتظر مقترحات أمريكية جديدة.. الأمريكيون - الرئيس ترامب ومفاوضوه صادقون في رغبتهم في صياغة خيارات مقبولة ​للجميع.

وقبلنا الخيار ‌الذي اقترحوه، لكنّ ​الأوكرانيين رفضوه.. لم يتمكن الأمريكيون من ⁠إقناع الأوكرانيين بعدما حرضهم الأوروبيون».

إلى ذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلتقي نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن الثلاثاء.

وقال مسؤول، طالباً عدم كشف هويته: «من المقرر أن يلتقي الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء».