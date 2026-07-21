روسيا: اتصالات مع نيودلهي بعد مقتل 4 هنود في هجوم على سفينة بالبحر الأسود

قال الكرملين ‌اليوم ​الثلاثاء إنه على اتصال بالشركاء في الهند بعد مقتل أربعة من ⁠مواطنيها في هجوم صاروخي على سفينة شحن في البحر ‌الأسود وهي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني.

وذكرت كييف ‌أن موسكو استهدفت ‌السفينة (جولدن ليو) بثلاثة صواريخ ‌كروز يوم ‌الأحد، مما أسفر عن ​مقتل ‌10 ​بينهم أربعة ⁠هنود. وكانت السفينة ترفع علم غينيا ​بيساو ⁠ويتألف طاقمها ⁠من هنود وسوريين.

واستدعت نيودلهي القائم ⁠بالأعمال الروسي بشأن الواقعة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين اليوم الثلاثاء إن ‌روسيا ستواصل استهداف السفن ​التي تشارك في إمداد الجيش الأوكراني.