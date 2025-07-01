لأول مرة منذ 2022.. اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

أعلن الكرملين، اليوم "الثلاثاء"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت الرئاسة الروسية في بيان:"أجرى فلاديمير بوتين مباحثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، هي الأولى بينهما منذ سبتمبر 2022».

وتطرق الزعيمان بحسب الكرملين أيضاً إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على أهداف إيرانية.



وأشار بوتين وماكرون إلى "المسؤولية الخاصة" لروسيا وفرنسا كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وجدد الطرفان التزامهما بالعمل المشترك لمعالجة الأزمات الدولية، رغم الخلافات الجوهرية بين مواقفهما.

وأكد الطرفان أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية، مع ضرورة التزامها الكامل باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).