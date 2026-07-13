كييف تعلن إسقاط 3 صواريخ و123 طائرة مسيرة روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت ثلاثة صواريخ روسية دقيقة التوجيه من طراز كيه إتش-59/69 بالإضافة إلى 123 من أصل 134 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال الليل على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ثلاثة صواريخ موجهة بدقة من طراز كيه إتش-59/69 تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى 134 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك، أوريل، ميليروفو الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.